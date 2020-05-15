Семин заявил, что не намерен уходить на пенсию

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, который в конце мая покинет московский клуб, заявил, что не будет уходить на пенсию.

Вчера, 14 мая, стало известно, что "железнодорожники" не будут продлевать контракт с 73-летним специалистом. Его место займет сербский тренер Марко Николич.

"Конечно, не уйду на пенсию. Дюков молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!

Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать", - передает слова Семина ТАСС.

"Локомотив" отстаёт от "Зенита" на 9 очков. В РПЛ осталось провести восемь туров.

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