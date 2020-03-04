Семин заявил, что никого не будет назначать своим сменщиком на матч с "Ахматом"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет назначать помощников на матч 21-го тура РПЛ с "Ахматом".
Напомним, в матче прошлого тура с "Зенитом" (0:0) 72-летний тренер был удален за бурную реакцию на решение судьи.
"На матч команду выведет весь тренерский штаб. Мои помощники будут главным тренером, кого-то конкретного не будет", - цитирует Семина ТАСС.
"Локомотив" встретится с "Ахматом" в Москве 8 марта.
А еще: Губерниев ответил Семину словами из песни| http://soccernews.ru
главное
-
Обучался в Бразилии, раскрутил родной чемпионат и стал самым возрастным футболистом на планете: рассказываем историю 53-летнего Кадзуёси Миуры
-
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
-
Названа дата перенесенного матча "Манчестер Сити" - "Арсенал"
-
Marca: Ракитич согласовал контракт с "Атлетико"
-
Клопп: "Ливерпуль" заслужил поражение от "Челси"
Лента новостей
-
Ответный матч полуфинала Кубка Италии "Наполи" - "Интер" перенесен из-за коронавируса
-
Оздоев рассказал о самом запоминающемся подарке от фанатов "Зенита"
-
Обучался в Бразилии, раскрутил родной чемпионат и стал самым возрастным футболистом на планете: рассказываем историю 53-летнего Кадзуёси Миуры
-
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
-
Хавбек ЦСКА Сигурдссон: "Мы готовы к битве со "Спартаком"
-
Лэмпард рассказал о состоянии здоровья Виллиана и Ковачича
-
Главный тренер "Сочи" ярко высказался о Кокорине
-
Семин заявил, что никого не будет назначать своим сменщиком на матч с "Ахматом"
-
"Эвертон" объявил о продлении сотрудничества с защитником Холгейтом
-
Названа дата перенесенного матча "Манчестер Сити" - "Арсенал"
-
Зелимхан Бакаев рассказал о том, как отец повлиял на его футбольную карьеру
-
"Спартак" поздравил Артема Реброва с 36-летием
-
"Тамбов" отреагировал на слова Слуцкого об инфраструктуре клуба
-
Хавбек "Тоттенхэма" Ваньяма продолжит карьеру в "Монреале" Анри
-
Наставник сборной Голландии Куман подтвердил, что "Барселона" вела с ним переговоры
-
Marca: Ракитич согласовал контракт с "Атлетико"
-
"Милан" и "Интер" поспорят за хавбека "Арсенала" Мэйтленд-Найлза
-
Павлюченко - о матче с ЦСКА: "Буду переживать за "Спартак" и поставлю на его победу"
-
Дидье Дешам подвел итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций
-
Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового в матче с "Шальке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15