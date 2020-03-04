Семин заявил, что никого не будет назначать своим сменщиком на матч с "Ахматом"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не будет назначать помощников на матч 21-го тура РПЛ с "Ахматом".

Напомним, в матче прошлого тура с "Зенитом" (0:0) 72-летний тренер был удален за бурную реакцию на решение судьи.

"На матч команду выведет весь тренерский штаб. Мои помощники будут главным тренером, кого-то конкретного не будет", - цитирует Семина ТАСС.

"Локомотив" встретится с "Ахматом" в Москве 8 марта.

А еще: Губерниев ответил Семину словами из песни| http://soccernews.ru