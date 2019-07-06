Семин: "Зенит" сегодня очень сильно укомплектован, это очень сильная команда"

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Семин: "Зенит" сегодня очень сильно укомплектован, это очень сильная команда"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победный матч с "Зенитом" в рамках Суперкубка России (3:2).

"Сегодня разыгрывался первый трофей сезона, мы бились за него, за самих себя. А самоотдача важна всегда.

"Зенит" сегодня очень сильно укомплектован, это очень сильная команда. Любой матч для меня принципиальный.

Мы должны друг друга слышать, потому что мы играем для болельщиков, они главные у нас.

Нужно учитывать мнение каждого. 9 числа у нас будет вручение медалей, там послушаем болельщиков", - сказал Семин.

Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".

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