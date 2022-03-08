Сёмин жёстко высказался о новом тренере "Локомотива" Комппере

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин выразил непонимание в связи с назначением Марвина Комппера на пост тренера "железнодорожников" после ухода Маркуса Гисдоля.

"Практически не поддерживаю связь с "Локомотивом". Почти не хожу на матчи, игру с "Химками" тоже не смотрел. Каждая команда играет так, как она подготовилась. С тренерами ситуация непонятна.

Комппер? Для меня неожиданно, что назначают тренером иностранного человека, когда Пашинин и Лоськов только помогают. Как может к нам в страну приехать тренер, не имея лицензии? Мы можем куда-нибудь поехать без лицензии? Нас нигде не примут.

Почему сюда приезжают иностранцы, которые не могут работать главными тренерами? Для чего их брать? Лицензия у Пашинина есть, он уже работал. Лоськов ещё не работал", - сказал Сёмин.

"Локо" идёт на шестом месте в таблице российского чемпионата, набрав 31 очко в 19 турах.

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