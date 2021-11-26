Сёмин жёстко высказался о разгроме "Локомотива" в матче с "Лацио"

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Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин дал комментарий по итогам игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лацио".

Напомним, что "орлы" в российской столице одержали разгромную победу со счётом 3:0.

"Скажу кратко: создать что-то - тяжело. А разрушить всё - очень легко", - сказал Сёмин.

"Локомотив" досрочно потерял шансы на плей-офф ЛЕ, но ещё претендует на выход в предварительный раунд Лиги Конференций.

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