Сёмин жёстко высказался о тренерах "Локомотива"

Фото сайт "Локомотива"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин выразил недовольство результатами "железнодорожников" в Лиге Европы.

Напомним, что команда финишировала последней в группе, набрав всего 2 очка в 6 турах.

"После Марселя! Уважаемые Николичи, Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за три года не принесли ни одной победы в рейтинг российской Премьер-лиги!" - написал Сёмин в инстаграме.

Безвыигрышная серия "Локомотива" в еврокубках длится уже 17 матчей - 12 поражений и 5 ничьих.

Марко Николич возглавлял команду с мая 2020 по октябрь 2021 года, после чего его сменил Маркус Гисдоль.

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