Сёмин: "Злин" - хороший соперник"

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Сёмин: "Злин" - хороший соперник"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды над "Злином" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"В этом сезоне мы впервые начали матч так мощно, что и принесло победу. Давно не побеждали на международной арене, порадовали болельщиков. Ну и в таблице ситуация хорошая. Я бы не назвал матч лёгким. Всё сложилось хорошо, потому что мы очень активно начали. Делали много передач внутрь штрафной, за спину защитникам. "Злин" - хороший соперник. Просто так Кубок Чехии не выигрывают" - сказал Сёмин.  

Не пропустите видеообзор матча "Локомотив" – "Злин". | http://soccernews.ru

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