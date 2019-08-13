Сёмина наградили Орденом Александра Невского

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин удостоен престижной государственной награды.

72-летний специалист получил Орден Александра Невского за особые личные заслуги перед Отечеством в различных сферах деятельности.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В течение тренерской карьеры Сёмин выиграл 15 трофеев. 13 из них во главе "Локомотива", ещё 2 с киевским "Динамо".

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