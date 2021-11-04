Семин прокомментировал изменения в "Локомотиве"

Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Экс-наставник московского "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о тех переменах, которые сейчас переживают "железножорожники".

– Как относитесь к тому, что сейчас происходит в "Локомотиве"?

– Мне не нравится громадное количество иностранных специалистов в штабе. Считаю, что в нашем клубе должны работать свои плюс какие-то топовые иностранцы. Но в первую очередь все-таки наши – тренеры, помощники, физиотерапевты...

Когда я приехал, например, в киевское «Динамо», мне сказали: «Ты можешь взять с собой всего двух помощников, все остальные будут наши». Мы уедем – а эти люди останутся. И я с таким подходом согласен. Может, нынешние руководители видят ситуацию по-другому.

– Как восприняли отставку Марко Николича и назначение Маркуса Гиздоля?

– Хочу видеть логику во всех изменениях и понимать – в чем тут интересы футбола? Пока на этот вопрос ответить не готов.

– Правда ли, что Пашинина с Лоськовым хотели отстранить от участия в тренировках?

– Не знаю. Вообще не вхож сейчас в клуб – ни за какими советами ко мне не обращаются. У меня нет там никакого общения, – сказал Семин.

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