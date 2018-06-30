Семнадцатый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 30 июня

Сегодня на Чемпионате Мира играми состоятся первые матчи стадии плей-офф.

Так в 17.00 определится первый четвертьфиналист в паре Франция Аргентина, а уже в 21.00 мир узнает второго участника следующей стадии, который определится в матче Уругвай - Португалия.

Превью к матчу Франция - Аргентина

Превью к матчу Уругвай - Португалия

На клубном уровне сегодня могут быть оформлены трансферы

Жереми Бога из "Челси" в "Сассуоло"

Вильяма Бьянды из "Ланса" в "Рому"

Маттео Политано из "Сассуоло" в "Интер"

Муктара Диакаби из "Лиона" в "Валенсию"

Душана Тадича из "Саутгемптона" в "Аякс"

Баса Доста из "Спортинга" (Лиссабон) в "Фенербахче".

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