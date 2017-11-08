Семшов: "Березуцким будет тяжеловато вернуться в сборную"

Один из тренеров тульского "Арсенала" Игорь Семшов оценил шансы защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березуцких вернуться в сборную Россию.

"Нужно ли возвращать в сборную Березуцких? Я думаю, они сами должны для себя решить. У них все-таки - возраст, и они адекватно оценивают ситуацию и свои способности. Скорости в современном футболе стали намного выше, чем раньше. Мне кажется, им будет тяжеловато. Плюс еще выступления за ЦСКА, которые отнимают большое количество сил", - цитирует Семшова Советский спорт.

Напомним, Нойштедтер считает, что сборная России способна стать чемпионом мира. | soccernews.ru