Семшов: "Березуцким будет тяжеловато вернуться в сборную"

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Семшов: "Березуцким будет тяжеловато вернуться в сборную"Один из тренеров тульского "Арсенала" Игорь Семшов оценил шансы защитников московского ЦСКА Алексея и Василия Березуцких вернуться в сборную Россию.

"Нужно ли возвращать в сборную Березуцких? Я думаю, они сами должны для себя решить. У них все-таки - возраст, и они адекватно оценивают ситуацию и свои способности. Скорости в современном футболе стали намного выше, чем раньше. Мне кажется, им будет тяжеловато. Плюс еще выступления за ЦСКА, которые отнимают большое количество сил", - цитирует Семшова Советский спорт.

Напомним, Нойштедтер считает, что сборная России способна стать чемпионом мира. | soccernews.ru

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