Семшов и Зырянов получили тренерские лицензии категории Pro

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Семшов и Зырянов получили тренерские лицензии категории Pro

Ряд известных в прошлом футболистов стали обладателями тренерской лицензии категории Pro.

Специалистов, которые сегодня успешно сдали экзамен, перечислил генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков.

"Из 25 человек не сдали только двое. Сдали Игорь Семшов, Константин Зырянов, Денис Бояринцев, Виталий Кафанов, Денис Попов, Иржи Ярошик и главный тренер женской сборной России Елена Фомина. Также сдали хорошие молодые тренеры Андрей Аксенов, Сергей Матвеев, Денис Лактионов", - сказал Лексаков.

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