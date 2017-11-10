Семшов: "Игроки сборной Аргентины будут беречь силы перед ЛЧ"
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов считает, что на чемпионат мира-2018 в составе нынешней национальной команды будет играть большинство футболистов, вызванных на товарищеские матчи против Аргентины (10 ноября) и Испании (14 ноября).
"Думаю, из нынешнего состава сборной России примерно 70 процентов футболистов попадет на чемпионат мира. Все-таки никто не застрахован от травм, поэтому обойма может варьироваться. Также не стоит забывать и о физической готовности. Кто-то сейчас выглядит хорошо, но не факт, что каждому удастся сохранить подобную форму до лета. Так что сочетания могут меняться, но определенный костяк, безусловно, у тренера уже есть, и он держит его в голове.
Матчем с Аргентиной российской команде выпала честь заново открыть легендарный стадион "Лужники", который недавно был реконструирован специально к Кубку мира. Его перезапуск станет настоящим праздником для болельщиков, и футболисты постараются сделать все, чтобы его не омрачить. Здесь же сборной России предстоит сыграть и матч-открытие мирового первенства летом 2018 года.
Что касается Аргентины, то об их планах пока судить сложно. Вероятнее всего, в преддверии решающих матчей Лиги чемпионов большинство лидеров южноамериканской команды захотят поберечь силы", - сказал он. | http://soccernews.ru
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