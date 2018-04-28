Семшов: "Клуб мечты, который хотел бы тренировать - "Барселона"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов назвал клуб, который он хотел бы возглавить.

"Клуб мечты, который хотел бы тренировать - "Барселона". А как по-другому? Тот клуб, который будет во мне востребован, как в главном тренере, тот я и хочу тренировать.

Финансовые условия для меня не важны. Важно, чтобы футболисты в срок получали зарплату и были сконцентрированы на футболе. Если игрок сосредоточен на игре, то и тренер может с него требовать. Только на любви к футболу долго не протянешь, у всех семьи" - приводят слова Семшова российские СМИ.

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