Семшов назвал будущего чемпиона России

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Семшов назвал будущего чемпиона России

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает питерский "Зенит" фаворитом в борьбе за чемпионский титул в РФПЛ.

"Зенит" будет чемпионом. Глубина состава обязательно скажется на дистанции. Есть "Локо", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар" - они могут побороться. Но как только там кто-то выпадает, это сказывается на результате. У питерцев даже те, кто остаётся в запасе, не уступают основе" - сказал Семшов.

Отметим, что по итогам 13 туров "Зенит" лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя в лице "Локомотива" на 2 очка.

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