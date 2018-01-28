Семшов: "Нынешняя сборная сильнее ее образца 2008-го года"

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Семшов: "Нынешняя сборная сильнее ее образца 2008-го года"Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов сравнил сборную России 2008-го года, добравшуюся до полуфинала Чемпионата Европы, с командой Станислава Черчесова.

"В целом, эта сборная сильнее нашей образца 2008-го года. Серьезно ли я? В индивидуальном плане - да. По мастерcтву и нынешняя команда, и та, что выступала на Eвро-2016, выше. Но вот по духу, сплоченности - мы", - цитирует 39-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Рамос пожелал сборной России удачи на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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