Семшов прокомментировал поражение "Зенита" от "Бетиса"

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Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов поделился мнением о результате первого стыкового матча Лиги Европы с "Бетисом".

Напомним, что "сине-бело-голубые" дома уступили со счётом 2:3. Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

"Сильно не удивило начало матча с двумя пропущенными мячами. Мы понимали, что "Зенит" всё-таки не в игровых кондициях. Одно дело - проводить товарищеские встречи, другое дело - официальные. Во втором тайме "Бетис" играл по счёту, был момент у Далера Кузяева, если бы забил, другая игра могла бы получиться.

Игра в Испании по-другому сложится, "Зенит" провёл официальный матч, команда прекрасно понимает силу "Бетиса" вживую. Будет непросто, но обыгрывать всех можно. Я думаю, что шансы "Зенита" на проход дальше не изменились", - сказал Семшов.

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