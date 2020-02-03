Семшов рассказал подробности вооруженного ограбления его дома в Подмосковье

Бывший игрок сборной России, а ныне тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов рассказал, как в 2019 году его дом в Подмосковье подвергся ограблению. Грабители вынесли имущество на сумму в 20 миллионов рублей.

"Я был в Краснодаре, у нас был матч. Мне утром жена сообщила, что так произошло. Слава богу, все живы и здоровы... Я понял после этого случая одно: только ты сам можешь защитить себя и свою семью. Нельзя ни на кого надеяться. Это я лично понял.

Раньше в нашем районе такого никогда не было. У нас настолько тихо, что даже иногда не закрывали двери. Все очень странно, да и много по этому поводу я говорить не могу. Вряд ли это были "левые" люди", - приводят слова Семшова РИА "Новости".

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