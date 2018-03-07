Семшов: "Свои голы Дзюба еще забьет"

Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов оценил выступление форварда Артема Дзюбы в составе своей команды.

"Если Артем отдает голевые пасы - это тоже польза. Да, он - нападающий, он хочет забивать. Но уверен: Дзюба будет доволен, если ему станут удаваться пасы. И тренеры сборной на него обратят внимание. А свои голы Артем забьет. У него такая жажда гола! Я сам был футболистом и знаю, что это такое. Просто Дзюба всегда отдаст, если партнер - в более выгодной позиции", - цитирует наставника "канониров" Российская газета.

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