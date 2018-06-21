Семшов: "В своем текущем состоянии способна обыграть абсолютно любого соперника"

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов высоко оценил возможности нынешней сборной России.

"На данный момент сборной России без разницы, с кем играть в 1/8 финала, потому что команда в своем текущем состоянии способна обыграть абсолютно любого соперника. Главное, чтобы вся команда была сплоченной, как в первых двух матчах турнира, и тогда все получится", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018. | soccernews.ru