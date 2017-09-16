Семшов: "Во время моей игровой карьеры уровень РФПЛ был повыше"

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов высказался об уровне чемпионата России во время своей игровой карьеры.

"Предложения поиграть за рубежом поступали после Евро-2008, когда мне было за тридцать. Не стал их рассматривать. В 2003 году "Торпедо" играло в Кубке УЕФА против "Вильярреала", вроде испанцы выходили на меня. Но не сложилось. Думаю, когда я играл, уровень в РФПЛ был повыше, особенно у тех, кто занимал места ниже седьмого-восьмого. Финансовая составляющая этих клубов была ровнее, сейчас многие просто выживают", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Шалимов подвел итог матчу "Краснодара" против "Анжи". | soccernews.ru