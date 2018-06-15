Семья Черышевых добилась уникального достижения, сообщают российские СМИ.

Дело в том, что Дмитрий и Денис Черышевы - это первые отец и сын, забивавшие за сборную России.

Дмитрий Черышев отличился за национальную команду в 1995 году в матче с Сан-Марино, а Денис Черышев оформил дубль во вчерашней игре против Саудовской Аравии.

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