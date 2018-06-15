Семья Черышевых добилась уникального достижения
Семья Черышевых добилась уникального достижения, сообщают российские СМИ.
Дело в том, что Дмитрий и Денис Черышевы - это первые отец и сын, забивавшие за сборную России.
Дмитрий Черышев отличился за национальную команду в 1995 году в матче с Сан-Марино, а Денис Черышев оформил дубль во вчерашней игре против Саудовской Аравии.
Не пропустите: Гол Черышева признан моментом дня на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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