Семья Черышевых добилась уникального достижения

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Семья Черышевых добилась уникального достижения

Семья Черышевых добилась уникального достижения, сообщают российские СМИ.

Дело в том, что Дмитрий и Денис Черышевы - это первые отец и сын, забивавшие за сборную России.

Дмитрий Черышев отличился за национальную команду в 1995 году в матче с Сан-Марино, а Денис Черышев оформил дубль во вчерашней игре против Саудовской Аравии.

Не пропустите: Гол Черышева признан моментом дня на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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