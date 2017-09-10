Семья Диего Косты перебралась в Мадрид

Семья форварда лондонского "Челси" Диего Косты перебралась в Мадрид, информирует The Sun.

По сведениям издания, 28-летний нападающий, несмотря на то, что "аристократы" включили его в заявку на Премьер-Лигу, не намерен возвращаться в расположение своего клуба. Футболист надеется, что зимой он таки станет игроком "Атлетико", поэтому он уже отправил свою семью в столицу Испании.

Напомним, вчера "Челси" обыграл "Лестер". | soccernews.ru