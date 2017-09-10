Семья Диего Косты перебралась в Мадрид
Семья форварда лондонского "Челси" Диего Косты перебралась в Мадрид, информирует The Sun.
По сведениям издания, 28-летний нападающий, несмотря на то, что "аристократы" включили его в заявку на Премьер-Лигу, не намерен возвращаться в расположение своего клуба. Футболист надеется, что зимой он таки станет игроком "Атлетико", поэтому он уже отправил свою семью в столицу Испании.
Напомним, вчера "Челси" обыграл "Лестер". | soccernews.ru
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|4
|7
|8
|Вест Бромвич Альбион
|4
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|Арсенал Лондон
|4
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|10
|Сток Сити
|4
|5
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|4
|5
|12
|Бернли
|3
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|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|14
|Суонси Сити
|3
|4
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|Эвертон
|4
|4
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
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|Лестер Сити
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|Кристал Пэлас
|3
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|4
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|Вест Хэм Юнайтед
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