Семья Мальдини достигла отметки в 1000 матчей за "Милан" в Серии А

Теги миланпаоло мальдинистатистика

Семья Мальдини достигла отметки в 1000 матчей за "Милан" в Серии А

Члены династии Мальдини добрались до исторического рубежа, связанного с выступлениями за "Милан".

Чезаре, Паоло и Даниэль Мальдини суммарно приняли участие в 1000 матчах в составе "россонери".

Чезаре Мальдини - 347 матчей в период с 1954 по 1966 год;

Паоло Мальдини - 647 матчей в период с 1984 по 2009 год;

Даниэль Мальдини - 6 матчей в период с февраля 2020 года по настоящее время.

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