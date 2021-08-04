Семья Мбаппе подписала договор о покупке дома в Мадриде

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппетрансферы

Семья Мбаппе подписала договор о покупке дома в МадридеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал намного ближе к переходу из ПСЖ в "Реал Мадрид", сообщает журналист El Chiringuito Пипи Эстрада.

По информации источника, семя французского форварда уже заключила предварительный договор на покупку дома в Мадриде.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не хочет отпускать игрока этим летом, однако в таком случае он уйдет следующим летом на правах свободного агента.

По сообщению Фабрицио Романо, на данный момент на Мбаппе претендует только "Реал", а сам футболист хочет перейти в мадридский клуб и уже сообщил руководству ПСЖ о том, что не продлит контракт.

Также не пропустите: У Кубо есть два варианта продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ опубликовала расписание на третий тур (фото)

РПЛ опубликовала расписание на третий тур (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов