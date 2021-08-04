Семья Мбаппе подписала договор о покупке дома в Мадриде

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал намного ближе к переходу из ПСЖ в "Реал Мадрид", сообщает журналист El Chiringuito Пипи Эстрада.

По информации источника, семя французского форварда уже заключила предварительный договор на покупку дома в Мадриде.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не хочет отпускать игрока этим летом, однако в таком случае он уйдет следующим летом на правах свободного агента.

По сообщению Фабрицио Романо, на данный момент на Мбаппе претендует только "Реал", а сам футболист хочет перейти в мадридский клуб и уже сообщил руководству ПСЖ о том, что не продлит контракт.

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