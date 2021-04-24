Семья Месси приобрела квартиру в Майами

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Семья Месси приобрела квартиру в МайамиФото: Getty Images

Семья капитана "Барселоны" Лионеля Месси стала собственницей квартиры в Санни-Айлс-Бич, городе в округе Майами-Дейд.

Как сообщает The Real Deal, семья приобрела весь девятый этаж в Regalia, многоквартирном доме на Коллинз-авеню, за 7,3 миллиона долларов.

Отмечается, что жилье было куплено на деньги компании, которой управляет Хорхе Месси, отец футболиста.

В новой квартире Месси есть четыре спальни, четыре ванных комнаты, 640 квадратных метров террасы и винный холодильник на 1 000 бутылок. В самом 39-этажном здании Regalia присутствуют шесть бассейнов, спа, фитнес-центр, студия йоги, кухня от шеф-повара, бар с шампанским и винный погреб.

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