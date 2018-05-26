Семья Салаха зарежет трёх телят, чтобы благословить игрока на финал ЛЧ

1 Теги мохамед салахливерпульреал мадрид

Семья Салаха зарежет трёх телят, чтобы благословить игрока на финал ЛЧ

Семья вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха решила в соответствии с мусульманскими традициями благословить игрока на финал Лиги Чемпионов.

Как сообщает The Sun, накануне матча родственники египтянина совершат обряд жертвоприношения, зарезав трёх телят.

Напомним, что в финале ЛЧ "Ливерпуль" сразится с мадридским "Реалом".

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