Семья Семака планирует усыновить темнокожего ребёнка

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала о планах усыновить ещё одного ребёнка.

"У меня есть ещё одно намерение, связанное с этим проектом (документальное кино на остросоциальные темы - примечание Soccernews): путешествуя по миру, я планирую усыновить ещё одного ребёнка - знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди - братья", - сказала Анна Семак.

Стоит отметить, что у семьи тренера уже есть приёмная дочь Татьяна. Также у Анны и Сергея шесть общих детей.

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