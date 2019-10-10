Семья Семака планирует усыновить темнокожего ребёнка
Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, рассказала о планах усыновить ещё одного ребёнка.
"У меня есть ещё одно намерение, связанное с этим проектом (документальное кино на остросоциальные темы - примечание Soccernews): путешествуя по миру, я планирую усыновить ещё одного ребёнка - знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди - братья", - сказала Анна Семак.
Стоит отметить, что у семьи тренера уже есть приёмная дочь Татьяна. Также у Анны и Сергея шесть общих детей.
Не пропустите: Семак женился на бывшей супруге в Италии. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8