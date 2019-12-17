Сендерос принял решение завершить карьеру
Известный швейцарский защитник Филипп Сендерос решил повесить бутсы на гвоздь.
"На выходных я провёл свой последний матч в качестве профессионального футболиста. В детстве я мечтал о возможности играть среди лучших и против лучших. И, завершая эту главу своей жизни, я не могу быть более благодарным за все те возможности, которые я получал. Большое спасибо моей семье и друзьям. С нетерпением жду новый вызов", - написал 34-летний футболист в твиттере.
В течение карьеры Сендерос выступал за "Серветт", "Арсенал", "Милан", "Эвертон", "Фулхэм", "Валенсию", "Астон Виллу", "Грассхоппер", "Рейнджерс", "Хьюстон Динамо" и "Кьяссо".
За сборную Швейцарии центрбек провёл 57 матчей и забил 5 голов. На его счету один выигранный трофей - Кубок Англии-2005.
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