Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе
"Кьяссо" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Филиппа Сендероса.
34-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно. До этого он полгода оставался без команды.
Именитый центрбек заключил с "Кьяссо", представляющим второй швейцарский дивизион, контракт до июня 2020 года.
Сендерос известен по выступлениям за "Арсенал", "Милан", "Эвертон", "Фулхэм", "Валенсию", "Астон Виллу", "Грассхоппер" и "Рейнджерс".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Веттсвиль-Бонштеттен
|4
|10
|2
|ФК Линт 04
|5
|10
|3
|Винтертур II
|4
|9
|4
|Тугген
|4
|9
|5
|Госсау
|4
|7
|6
|Санкт-Галлен II
|5
|7
|7
|Ред Стар
|5
|7
|8
|Paradiso
|5
|7
|9
|ФК Бальцерс
|6
|7
|10
|Dietikon
|5
|6
|11
|Хёнгг
|4
|4
|12
|ФК Косова Цюрих
|4
|4
|13
|ФК Тальвиль
|5
|4
|14
|Эшен Маурен
|6
|2