Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе

Теги кьяссофилипп сендерос

Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе

"Кьяссо" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Филиппа Сендероса.

34-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно. До этого он полгода оставался без команды.

Именитый центрбек заключил с "Кьяссо", представляющим второй швейцарский дивизион, контракт до июня 2020 года.

Сендерос известен по выступлениям за "Арсенал", "Милан", "Эвертон", "Фулхэм", "Валенсию", "Астон Виллу", "Грассхоппер" и "Рейнджерс".

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