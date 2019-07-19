Сенегал и Алжир назвали составы на финал Кубка Африки

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Сенегал и Алжир назвали составы на финал Кубка Африки

Сборные Сенегала и Алжира определились со стартовыми составами на финал Кубка Африки.

Сенегал: Альфред Гомис - Юссуф Сабали, Салиф Сане, Ламин Гассама - Шейку Куйяте, Анри Севе, Идрисса Гейе, Баду Н'Диайе - Исмаила Сарр, Садио Мане, М'Байе Ньянг.

Алжир: Раис М'Боли - Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Мехди Зеффан, Джамеледдин Бенламри - Адлен Гедиура, Рияд Марез, Софьян Фегули, Исмаэль Беннасер - Багдад Бунеджа, Юсеф Белайли.

Напомним, что поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

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