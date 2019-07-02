Сенегал и Алжир разгромили своих соперников на Кубке Африки

Сборная Сенегала разгромила Кению в Кубке Африки.

Два гола команде принес нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.

В параллельной встрече Алжир обыграл Танзанию (3:0) и выиграл группу С.

Кубок Африки

Группа C

Кения - Сенегал - 0:3 (0:0)

Голы: Сарр, 63 - 0:1, Мане, 71 - 0:2, Мане, 78 (с пенальти) - 0:3.

Кения: Матаси, Окуму, Омар, Мухаммед, Оума, Одиамбо (Авире, 75), Ваньяма, Омоло, Отиено, Масика (Б.Очинг, 81), Олунга.

Сенегал: Менди, Гассама, Сисс, Кулибали, Севе, Куяте, Гей (Диатта, 80), Б.Н`Диай, Ньянг (Конате, 74), Мане, Сарр.

Танзания - Алжир - 0:3 (0:3)

Голы: Слимани, 34 (0:1). Унас, 39 (0:2). Унас, 45+1 (0:3).

Танзания: Мната, Хуссейни, Мтони, Кесси, Мвантика (Мками, 52), Яхья, Ньони, Салум (Бокко, 85), Саматта, Мусса (Юссуф, 46), Мсува.

Алжир: М`Боли, Халлиш, Зеффан, Фарес, Тахрат, Абед (Бунеджа, 79), Беннасер (Гедиура, 57), Унас (Махрез, 74), Будауи, Делор, Слимани.

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