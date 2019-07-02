Сенегал и Алжир разгромили своих соперников на Кубке Африки
Сборная Сенегала разгромила Кению в Кубке Африки.
Два гола команде принес нападающий "Ливерпуля" Садио Мане.
В параллельной встрече Алжир обыграл Танзанию (3:0) и выиграл группу С.
Кубок Африки
Группа C
Кения - Сенегал - 0:3 (0:0)
Голы: Сарр, 63 - 0:1, Мане, 71 - 0:2, Мане, 78 (с пенальти) - 0:3.
Кения: Матаси, Окуму, Омар, Мухаммед, Оума, Одиамбо (Авире, 75), Ваньяма, Омоло, Отиено, Масика (Б.Очинг, 81), Олунга.
Сенегал: Менди, Гассама, Сисс, Кулибали, Севе, Куяте, Гей (Диатта, 80), Б.Н`Диай, Ньянг (Конате, 74), Мане, Сарр.
Танзания - Алжир - 0:3 (0:3)
Голы: Слимани, 34 (0:1). Унас, 39 (0:2). Унас, 45+1 (0:3).
Танзания: Мната, Хуссейни, Мтони, Кесси, Мвантика (Мками, 52), Яхья, Ньони, Салум (Бокко, 85), Саматта, Мусса (Юссуф, 46), Мсува.
Алжир: М`Боли, Халлиш, Зеффан, Фарес, Тахрат, Абед (Бунеджа, 79), Беннасер (Гедиура, 57), Унас (Махрез, 74), Будауи, Делор, Слимани.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|2
|6
|2
|Сенегал
|2
|3
|3
|Кения
|2
|3
|4
|Танзания
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|2
|4
|2
|Тунис
|2
|2
|3
|Ангола
|2
|2
|4
|Мавритания
|2
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|2
|4
|2
|Гана
|2
|2
|3
|Бенин
|2
|2
|4
|Гвинея-Бисау
|2
|1