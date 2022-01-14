Сенегал и Гвинея расписали безголевую ничью на Кубке Африки

Фото твиттер Африканской конфедерации футбола

В рамках 2-го тура группового этапа Африканского Кубка Наций сборные Сенегала и Гвинеи сильнейшего не выявили.

Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

Сенегал – Гвинея - 0:0

Сенегал: Дьенг, Мбайе, Диалло, Сиссе, Сисс, Сарр (Кейта Бальде, 90), Куяте, Лум, Тьям (Диалло, 74), Мане, Диа (Лопи, 81).

Гвинея: Кейта, Камара, Конте, Соу, Силла, Кейта, Диавара (Конате, 78), Мориба (Конте, 66), Сиссе, Гилавоги (Силла, 90), Байо.

Сенегал и Гвинея набрали по 4 очка в 2 турах Кубка Африки и делят лидерство в группе B.

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