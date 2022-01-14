Сенегал и Гвинея расписали безголевую ничью на Кубке Африки

Теги сенегалгвинея

Сенегал и Гвинея расписали безголевую ничью на Кубке Африки

Фото твиттер Африканской конфедерации футбола

В рамках 2-го тура группового этапа Африканского Кубка Наций сборные Сенегала и Гвинеи сильнейшего не выявили.

Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

Сенегал – Гвинея - 0:0

Сенегал: Дьенг, Мбайе, Диалло, Сиссе, Сисс, Сарр (Кейта Бальде, 90), Куяте, Лум, Тьям (Диалло, 74), Мане, Диа (Лопи, 81).

Гвинея: Кейта, Камара, Конте, Соу, Силла, Кейта, Диавара (Конате, 78), Мориба (Конте, 66), Сиссе, Гилавоги (Силла, 90), Байо.

Сенегал и Гвинея набрали по 4 очка в 2 турах Кубка Африки и делят лидерство в группе B.

Не пропустите: Кубок Африки: Камерун разгромил Эфиопию, Кабо-Верде уступил Буркина Фасо. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба

"Спартак" объявил об изменениях в руководстве клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов