Сенегал и Колумбия завершили первый тайм вничью

Завершился первый тайм матча между сборными Сенегала и Колумбии.

На перерыв команды отправились без забитых голов. Отметим, что был эпизод с назначенным пенальти в ворота колумбийцев, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил свое решение.

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