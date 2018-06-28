Сенегал и Колумбия завершили первый тайм вничью

Теги сенегалколумбия

Сенегал и Колумбия завершили первый тайм вничью

Завершился первый тайм матча между сборными Сенегала и Колумбии.

На перерыв команды отправились без забитых голов. Отметим, что был эпизод с назначенным пенальти в ворота колумбийцев, однако после просмотра видеоповтора арбитр отменил свое решение.

Читайте также: Последняя битва за плей-офф: Колумбия сразится с Сенегалом в третьем туре группы "Н". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов