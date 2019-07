Сенегал несправедливо проиграл Алжиру, но Алжир справедливо выиграл КАН 2019! Обсуждаем парадоксальный финал главного турнира Африки

С места в карьер! Алжир стартовал очень резво, вырвавшись вперед уже на 2-й минуте встречи. Гол "лисов пустыни" оказался несколько курьезным: Бунеджа получил передачу на ход по левому флангу, сместился в центр и пробил – мяч рикошетом от ноги Сане полетел высоко в небо и неожиданно приземлился за линией ворота, 0:1! Впрочем, данный эпизод не привел к повышению скоростей. В следующие 24 минуты ничего интересного на поле так и не произошло, а на 26-й состоялся второй нацелен удар по воротам, и первый от Сенегала – это Севе выстрелил с дальней дистанции, но Мболи поймал мяч. Первая половина тайма прошла в довольно равной борьбе, в которой инициативу держали алжирцы. Они больше работали с мячом, однако прорвать оборону соперника им не удавалось – Сенегал очень качественно закрывал все возможные варианты для продолжения атак. С 30-х минут уже представители не арабской части Африки начали давить на ворота алжирцев, проводя быстрые контрвыпады и зарабатывая кучу стандартов. Долгое время "лисы пустыни" держали соперника под контролем, но на 38-й минуте все их старания могли быть перечеркнуты суперударом Ньянга метров с 23-х – Мбайе классно развернулся и выстрелил в дальнюю девятку, но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной! На 44-й же на ворота Мболи вывалился Сарр, но в жесткой борьбе защитники не дали пробить сенегальцу. Правда, было подозрение на фол и пенальти, но арбитры проигнорировали этот момент. В конце концов, первый тайм завершился угловым и заблокированными дальними ударами в исполнении Сане и Сабали.

В первые 10 минут второго тайма команды откровенно "катали вату", организовав всего несколько атак флангами без качественного завершения. Ситуация стала меняться ближе к 60-ому обороту секундной стрелки, когда Сенегал установил контроль над мячом и стал не просто идти вперед, но и создавать моменты высокого качества. Первый звоночек прозвучал на 58-й, когда Мане ворвался на левый край штрафной и пробил в дальний угол – с Садио слетела бутса, а удар заблокировал Гедиура. Заблокировал он и прострел Сарра с правого фланга на 60-й минуте, однако на этот раз мяч попал ему в руку. Арбитр сразу указал на точку, однако затем пошел смотреть повтор, вернулся и отменил свое решение! Это изрядно разозлило Сенегал, да и далеко не все представители "интернетной" части матча были согласны с этим решением.

That was a penalty. The hand moved slightly to the ball #SENALG pic.twitter.com/XkbUkqYuFn