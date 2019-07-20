Сенегал несправедливо проиграл Алжиру, но Алжир справедливо выиграл КАН 2019! Обсуждаем парадоксальный финал главного турнира Африки

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Сенегал несправедливо проиграл Алжиру, но Алжир справедливо выиграл КАН 2019! Обсуждаем парадоксальный финал главного турнира Африки

С места в карьер! Алжир стартовал очень резво, вырвавшись вперед уже на 2-й минуте встречи. Гол "лисов пустыни" оказался несколько курьезным: Бунеджа получил передачу на ход по левому флангу, сместился в центр и пробил – мяч рикошетом от ноги Сане полетел высоко в небо и неожиданно приземлился за линией ворота, 0:1! Впрочем, данный эпизод не привел к повышению скоростей. В следующие 24 минуты ничего интересного на поле так и не произошло, а на 26-й состоялся второй нацелен удар по воротам, и первый от Сенегала – это Севе выстрелил с дальней дистанции, но Мболи поймал мяч. Первая половина тайма прошла в довольно равной борьбе, в которой инициативу держали алжирцы. Они больше работали с мячом, однако прорвать оборону соперника им не удавалось – Сенегал очень качественно закрывал все возможные варианты для продолжения атак. С 30-х минут уже представители не арабской части Африки начали давить на ворота алжирцев, проводя быстрые контрвыпады и зарабатывая кучу стандартов. Долгое время "лисы пустыни" держали соперника под контролем, но на 38-й минуте все их старания могли быть перечеркнуты суперударом Ньянга метров с 23-х – Мбайе классно развернулся и выстрелил в дальнюю девятку, но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной! На 44-й же на ворота Мболи вывалился Сарр, но в жесткой борьбе защитники не дали пробить сенегальцу. Правда, было подозрение на фол и пенальти, но арбитры проигнорировали этот момент. В конце концов, первый тайм завершился угловым и заблокированными дальними ударами в исполнении Сане и Сабали.

В первые 10 минут второго тайма команды откровенно "катали вату", организовав всего несколько атак флангами без качественного завершения. Ситуация стала меняться ближе к 60-ому обороту секундной стрелки, когда Сенегал установил контроль над мячом и стал не просто идти вперед, но и создавать моменты высокого качества. Первый звоночек прозвучал на 58-й, когда Мане ворвался на левый край штрафной и пробил в дальний угол – с Садио слетела бутса, а удар заблокировал Гедиура. Заблокировал он и прострел Сарра с правого фланга на 60-й минуте, однако на этот раз мяч попал ему в руку. Арбитр сразу указал на точку, однако затем пошел смотреть повтор, вернулся и отменил свое решение! Это изрядно разозлило Сенегал, да и далеко не все представители "интернетной" части матча были согласны с этим решением.

На 68-й минуте Садио Мане сместился к штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку – Мболи в сногсшибательном прыжке спас Алжир! После этого произошел опасный угловой, однако все большее раскрытие своих тылов на 74-й минуте едва не довело подопечных Алиу Сиссе до второго пропущенного гола – это Бенламри подал с левого фланга, и мяч после рикошета едва не залетел под перекладину! На этот раз прекрасный сейв пришлось делать Гомису. Кроме того, на 82-й к воротам очень опасно прорывался Бунеджа, однако при попытке обойти двух скученных в одной точке защитников Багдад не удержал мяч и упал.

Эндшпиль поединка получился очень нервным. Алжирцы усиливали оборону и все сильнее тянули время, а Сенегал делал отчаянные попытки отыграться. В частности, на 83-й минуте прекрасный удар в касание с угла штрафной удался Сарру, но сфера просвистела над перекладиной. На 88-й команда Алиу Сиссе заработала неплохой штрафной на левом фланге, но Дьятта бездарно выстрелил в небо. В конце концов, сравнять счет Сенегалу так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Алжира, который стал обладателем Кубка Африканских Наций 2019.

Сенегалу не везет! Еще на Чемпионате Мира они могли показать свой класс, но вылетели по правилам "фейр-плеф". Однако, кто им доктор?

Перед тем, как вы узнаете статистику ударов в матче, уберите детей и слабонервных от экрана. Убрали? 12:1. Сенегал пропустил после первого и единственного выстрела алжирцев по воротам. На 2-й минуте встречи! При фактическом его блокировании... Уже хотя бы из-за этого факта за "львов" становится очень обидно – они точно не заслужили такое поражение. Практически по всем статистическим показателям подопечные Алиу Сиссе переиграли "лис пустыни" с большим преимуществом. 62% владения мячом, 15:5 по успешным обыгрышам, 142:69 по передачам в последнюю треть поля, 7:1 по передачам под удар, 72% точности пасов (против 56% в Алжира), 75:56 по выигранным единоборствами 21:16 по выигранным верховыми дуэлями, 14:2 по отборам – все это никак не помогло победить алжирский автобус. Искать логику в такой поражении трудно. Можно придраться к голкиперу Гомиса, который вместо возвращения в ворота после рикошета на 2-й минуте остался простым наблюдателем – впрочем, поймать такой отскок все равно было бы очень нелегко. Можно также предъявлять сенегальскому нападению, которое организовало всего три удара в створ – все они были нанесены с дальней дистанции и лишь один был реально опасным. Еще два прошли рядом с каркасом ворот, но в целом у Сенегала было всего четыре момента. Впрочем, когда соперник побеждает благодаря единственному заблокированному выстрелу, критиковать эти цифры не хочется.

Не везло "львам" и с арбитром, который два раза не назначил пенальти в ворота Алжира. На 44-й минуте после очень неприятного момента с навесом Сарра в штрафную камерунский рефери Неант Алле даже не удосужился посмотреть повтор – хотя момент был очень неоднозначным. На 62-й минуте он отменил одиннадцатиметровый после движения Гедиуры рукой в ​​направлении мяча и прикосновения к нему. Все в финале играло против Сенегала. При этом трудно назвать финал КАН 2019 ужасным. Матч оказался драматичным по своему сюжету и довольно динамичным, хотя периодически команды таки сбивались на непонятно что. Можно бесконечно сочувствовать стараниям сенегальской сборной, однако счет на табло. Алжир добился своего. Игра забудется, а результат останется в истории.

Алжир несправедливо выиграл финал, но справедливо стал чемпионом. Парадокс!

Трудно оправдать победу при статистике ударов 12:1 в пользу соперника и двух не назначенных пенальти в твою сторону. Алжир откровенно отскочил, отоборонявшись в лучших традициях сборной Греции на Евро-2004 – ну а там, где с защитой были проблемы, в ход шли жесткие подкаты и игра на грани правил. Болельщики в соцсетях не оставили этот факт без внимания. Впрочем, "лисы пустыни" действительно защищались мощно, все 95 минут держа соперника на дистанции – оттуда пришла вся горсть опасных моментов, созданных Сенегалом. Глубоко в обороне сидел даже капитан Рияд Марез – он сделал аж 8 попыток отбора, 5 из которых оказались успешными. Насколько была несправедливой победа Алжира в финале, столь же справедливо чемпионство Алжира на КАН 2019. Команда Джамеля Бельмади действительно была лучшей турнире – "лисы пустыни" стали самыми результативными (14 голов), выбили на своем пути Кот-д'Ивуар и Нигерию, дважды переиграли сборную Сенегала и вообще были самыми интересными с тактической точки зрения. В основном, они держали мяч и классно атаковали, используя обостряющие передачами с центра поля и флангов, однако при необходимости алжирцы могли засушить игру, прекрасно обороняясь.

Символично, что победный гол в финале забил Багдад Бунеджа – футболист, который запорол кучу моментов на чемпионате, однако был ночным кошмаром всех защитников. Его активность стала настоящим открытием турнира. Еще более символической стала последняя треть игры против Сенегала, когда Бенламри бегал в окровавленной футболке, его команда стояла насмерть, и только Бунеджа все так же летел на все выносы. Сенегал же сделал слишком мало для триумфа на турнире. Три победы в плей-офф со счетом 1:0 при достаточно простой сетке вышли невероятно сложными – Уганда нанесла вдвое больше ударов по воротам "львов", Бенину забили аж на 70-й минуте, а Тунис в матче с тремя пенальти проиграл только из-за досадного автогола в дополнительное время. На чемпионский уровень это не очень похоже, хотя Алиу Сиссе имеет чрезвычайно мощную атаку – даже его подопечные признают, что являются лучшими среди всех поколений сенегальских сборных. Что ж, статус в финалах не побеждает. Алжир заслужил стать чемпионом!

Игорь Малиенко soccernews.ru

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