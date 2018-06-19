Сенегал обыгрывает Польшу после первого тайма

Завершился первый тайм матча Чемпионата Мира-2018 между сборными Польши и Сенегала.

После первых 45 минут со счетом 1:0 выигрывают сенегальцы.

Единственный гол в свои ворота забил защитник поляков Тиаго Чонек, от ноги которого мяч отскочил в ворота после удара Идриссы Гейе.

Видео: гол в ворота поляков.

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