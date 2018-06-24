Сенегал снова вышел вперед в игре с японцами

Сборная Сенегала снова вышла вперед в игре второго тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Японии. Автором забитого гола на 71-й минуте поединка стал Мусса Ваге.

Напомним, первый тайм матча Япония - Сенегал завершился вничью. | soccernews.ru