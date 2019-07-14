Сенегал стал первым полуфиналистом Кубка Африки

Сборная Сенегала в полуфинале Кубка Африки обыграла Тунис и вышла в финал. Единственный гол был забит в дополнительное время. На 100-й минуте защитник тунисской сборной Дилан Бронн отправил мяч в свои ворота.

В финале Сенегал сыграет с победителем матча Алжир - Нигерия.

Сенегал – Тунис - 1:0 (0:0)

Гол: Бронн, 100 (автогол)

Сенегал: Гомис, Сабали, Гассама (Ваге, 110), Кулибали, Куяте, Гуйе, Севе, Диатта (Сарр, 68), Ндиайе (Сане, 81), Мане, Ньянг (Дианье, 64).

Тунис: Ассен, Хаддади, Бронн, Мерья, Дрэгер, Сасси (Бадри, 105), Бен-Мохамед (Шалали, 82), Хазри, Скири, Мсакни (Слити, 46), Хенисси (Шауат, 117).

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