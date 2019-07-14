Сенегал стал первым полуфиналистом Кубка Африки
Сборная Сенегала в полуфинале Кубка Африки обыграла Тунис и вышла в финал. Единственный гол был забит в дополнительное время. На 100-й минуте защитник тунисской сборной Дилан Бронн отправил мяч в свои ворота.
В финале Сенегал сыграет с победителем матча Алжир - Нигерия.
Сенегал – Тунис - 1:0 (0:0)
Гол: Бронн, 100 (автогол)
Сенегал: Гомис, Сабали, Гассама (Ваге, 110), Кулибали, Куяте, Гуйе, Севе, Диатта (Сарр, 68), Ндиайе (Сане, 81), Мане, Ньянг (Дианье, 64).
Тунис: Ассен, Хаддади, Бронн, Мерья, Дрэгер, Сасси (Бадри, 105), Бен-Мохамед (Шалали, 82), Хазри, Скири, Мсакни (Слити, 46), Хенисси (Шауат, 117).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
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|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1