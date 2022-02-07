Сенегал стал победителем Кубка Африки

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Сенегал стал победителем Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала в серии пенальти обыграла команду Египта и стала победителем турнира.

Сенегал – Египет - 0:0, по пенальти 4:2

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Куяте (Гуйе, 66), Гуйе, Менди, Мане, Дьедиу (Дьенг, 77), Сарр (Диа, 77).

Египет: Абу-Габаль, Хамди, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя (Трезеге, 59), Фатхи (Абдельмонем, 99), Ашур, Салах, Мохамед (Хамди, 59), Мармуш (Зизо, 59).

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