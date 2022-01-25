Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка Африки
Фото: инстаграм сборной Сенегала/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Кабо-Верде со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал.
Победу сенегальцам принесли голы Садио Мане и Амаду Бамба Дьенга. Стоит отметить, что Кабо-Верде с 21-й минуты играл вдесятером, а с 57-й минуты - вдевятером.
Сенегал – Кабо-Верде - 2:0 (0:0)
Голы: Мане, 63 - 1:0, Дьенг, 90 - 2:0
Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс (Балло-Туре, 82), Гуйе, Менди, Гуйе (Лопи, 82), Мане (Дьенг, 70), Дьедиу, Диа.
Кабо-Верде: Возинья, Фортес, Стопира, Лопес (Диней, 46), Фортеш, Тавареш (Боржеш, 69), Патрик, Роша Сантуш (Тавареш, 75), Жамиру, Мендеш (Семеду, 75), Родригеш (Марсиу Роза, 59).
Удаления: Патрик (21), Возинья (57)
Не пропустите: Определились четыре четвертьфиналиста Кубка Африки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В "Ростове" отреагировали на информацию об уходе президента клуба
-
"Реал" лидирует в гонке за Эндрика. На него также претендуют большинство топ-клубов Европы
-
"Ювентус" согласовал трансфер Влаховича
-
"Зенит" сделал Ракицкому предложение о продлении контракта
-
"Валенсия" подписала защитника Эрая Джёмерта
Лента новостей
-
Жоаозиньо покинет "Сочи"
-
Россия триумфально пробилась в плей-офф Евро-2022 по футзалу
-
Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка Африки
-
Суркис высказался о возможном назначении Шевченко на пост главного тренера "Динамо" Киев
-
В "Ростове" отреагировали на информацию об уходе президента клуба
-
Марсьяль прилетел в Севилью для перехода в одноименный клуб
-
"Атлетико" может подписать форварда "Эльче"
-
"Зенит" не намерен переплачивать за Юри Алберто
-
1
Ротен прокомментировал слова Бензема в защиту Месси
-
"Севилья" выставила ценник на Диего Карлоса
-
Эриксен тренируется вместе с "Аяксом"
-
Араухо отказал "Барселоне" в продлении контракта
-
Президент "Урала" прокомментировал трансфер Адамова в "Зенит"
-
"Реал" лидирует в гонке за Эндрика. На него также претендуют большинство топ-клубов Европы
-
Адебайор прокомментировал конфликт Обамеянга с "Арсеналом"
-
Семин верит в Миранчука в "Аталанте"
-
"Дженоа" подписал форварда "Аталанты"
-
"Милан" хочет арендовать защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените"
-
"Интер" хочет подписать одного из лидеров "Аталанты"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1