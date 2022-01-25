Сенегал вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Фото: инстаграм сборной Сенегала/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Кабо-Верде со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал.

Победу сенегальцам принесли голы Садио Мане и Амаду Бамба Дьенга. Стоит отметить, что Кабо-Верде с 21-й минуты играл вдесятером, а с 57-й минуты - вдевятером.

Сенегал – Кабо-Верде - 2:0 (0:0)

Голы: Мане, 63 - 1:0, Дьенг, 90 - 2:0

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс (Балло-Туре, 82), Гуйе, Менди, Гуйе (Лопи, 82), Мане (Дьенг, 70), Дьедиу, Диа.

Кабо-Верде: Возинья, Фортес, Стопира, Лопес (Диней, 46), Фортеш, Тавареш (Боржеш, 69), Патрик, Роша Сантуш (Тавареш, 75), Жамиру, Мендеш (Семеду, 75), Родригеш (Марсиу Роза, 59).

Удаления: Патрик (21), Возинья (57)

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