Сенегал вышел в финал Кубка Африки
Фото: сайт Кубка Африки
В полуфинале Кубка Африки сборная Сенегала одержала победу над Буркина Фасо.
На 70-й минуте счет в матче открыл Диалло. Спустя 6 минут удвоил счет Гуйе. На 82-й минуте один гол отквитал Туре, а уже в конце матча точку поставил Мане.
В финале Сенегал встретится с победителем пары Камерун - Сенегал.
Буркина Фасо - Сенегал 1:3
Голы: Диалло, 70 - 0:1, Гуйе, 76 - 0:2, Туре, 82 - 1:2, Мане, 87 - 1:3
Буркина Фасо: Коффи (Уэдраого, 36), Каборе, Дайо, Тапсоба, Яго, Гира (Уаттара, 81), Туре, Сангаре, Банде (Тапсоба, 81), Траоре, Баяла (Саного, 60).
Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Куяте (Гуйе, 65), Гуйе, Менди (Сиссе, 90), Мане, Дьедиу (Сарр, 65), Дьенг (Сарр, 78).
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|3
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|4
|Зимбабве
|3
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|Группа B
|М
|О
|1
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|3
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|3
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|3
|4
|4
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|3
|0
|Группа C
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|1
|Алжир
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|Кения
|3
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|3
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|3
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|3
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|Намибия
|3
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|М
|О
|1
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|3
|7
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|3
|3
|3
|Ангола
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|4
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|М
|О
|1
|Гана
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|5
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