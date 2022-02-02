Сенегал вышел в финал Кубка Африки

Фото: сайт Кубка Африки

В полуфинале Кубка Африки сборная Сенегала одержала победу над Буркина Фасо.

На 70-й минуте счет в матче открыл Диалло. Спустя 6 минут удвоил счет Гуйе. На 82-й минуте один гол отквитал Туре, а уже в конце матча точку поставил Мане.

В финале Сенегал встретится с победителем пары Камерун - Сенегал.

Буркина Фасо - Сенегал 1:3

Голы: Диалло, 70 - 0:1, Гуйе, 76 - 0:2, Туре, 82 - 1:2, Мане, 87 - 1:3

Буркина Фасо: Коффи (Уэдраого, 36), Каборе, Дайо, Тапсоба, Яго, Гира (Уаттара, 81), Туре, Сангаре, Банде (Тапсоба, 81), Траоре, Баяла (Саного, 60).

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Куяте (Гуйе, 65), Гуйе, Менди (Сиссе, 90), Мане, Дьедиу (Сарр, 65), Дьенг (Сарр, 78).

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