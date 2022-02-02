Сенегал вышел в финал Кубка Африки

Теги сенегалбуркина фасо

Сенегал вышел в финал Кубка АфрикиФото: сайт Кубка Африки

В полуфинале Кубка Африки сборная Сенегала одержала победу над Буркина Фасо.

На 70-й минуте счет в матче открыл Диалло. Спустя 6 минут удвоил счет Гуйе. На 82-й минуте один гол отквитал Туре, а уже в конце матча точку поставил Мане.

В финале Сенегал встретится с победителем пары Камерун - Сенегал.

Буркина Фасо - Сенегал 1:3

Голы: Диалло, 70 - 0:1, Гуйе, 76 - 0:2, Туре, 82 - 1:2, Мане, 87 - 1:3

Буркина Фасо: Коффи (Уэдраого, 36), Каборе, Дайо, Тапсоба, Яго, Гира (Уаттара, 81), Туре, Сангаре, Банде (Тапсоба, 81), Траоре, Баяла (Саного, 60).

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Куяте (Гуйе, 65), Гуйе, Менди (Сиссе, 90), Мане, Дьедиу (Сарр, 65), Дьенг (Сарр, 78).

Читайте также: Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка Африки. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

FourFourTwo назвал 50 самых влиятельных футболистов

FourFourTwo назвал 50 самых влиятельных футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов