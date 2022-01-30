Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки

Фото: инстаграм сборной Сенегала/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Африки сборная Сенегала обыграла команду Экваториальной Гвинеи со счетом 3:1 и вышла в полуфинал.

Победу сенегальцам принесли голы Фамара Дьедиу, Шейху Куяте и Исмаилы Сарр. В составе соперника отличился Янник Буйла.

Сенегал – Экваториальная Гвинея - 3:1 (1:0)

Голы: Дьедиу, 28 - 1:0, Буйла, 57 - 1:1, Куяте, 68 - 2:1, Сарр, 79 - 3:1

Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Гуйе, Менди, Гуйе (Куяте, 65), Мане, Дьедиу (Дьенг, 65), Диа (Сарр, 58).

Экваториальная Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Буйла, Ганет (Бикоро, 72), Миранда (Энеме, 80), Пепин (Бальбоа, 85), Нсуэ (Оба, 81), Сальвадор (Белима, 80).

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