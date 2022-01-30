Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки
Фото: инстаграм сборной Сенегала/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала Кубка Африки сборная Сенегала обыграла команду Экваториальной Гвинеи со счетом 3:1 и вышла в полуфинал.
Победу сенегальцам принесли голы Фамара Дьедиу, Шейху Куяте и Исмаилы Сарр. В составе соперника отличился Янник Буйла.
Сенегал – Экваториальная Гвинея - 3:1 (1:0)
Голы: Дьедиу, 28 - 1:0, Буйла, 57 - 1:1, Куяте, 68 - 2:1, Сарр, 79 - 3:1
Сенегал: Менди, Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Гуйе, Менди, Гуйе (Куяте, 65), Мане, Дьедиу (Дьенг, 65), Диа (Сарр, 58).
Экваториальная Гвинея: Овоно, Акапо, Обианг, Коко, Ндонг, Буйла, Ганет (Бикоро, 72), Миранда (Энеме, 80), Пепин (Бальбоа, 85), Нсуэ (Оба, 81), Сальвадор (Белима, 80).
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Турнирные таблицы
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|Египет
|3
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|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1