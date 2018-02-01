Сенегальский хавбек Ндиайе перешел в "Сток Сити" за 16 миллионов евро

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Сенегальский хавбек Ндиайе перешел в "Сток Сити" за 16 миллионов евро
Сенегальский полузащитник "Галатасарая" Папа Ндиайе стал игроком "Сток Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

27-летний Ндиайе выступал за "Галатасарай" с 2017 года, провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Дьямбарс", "Бодо-Глимт" и "Османлыспор". За сборную Сенегала сыграл 8 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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