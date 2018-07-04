Сенников: "Есть хороший шанс выиграть Чемпионат Мира"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников оценил шансы сборной России на победу на домашнем для нее Чемпионате Мира.

"Может ли Россия стать чемпионом мира? Чисто теоретически у нас есть хороший шанс. Мы с ребятами шутили, и я сказал: "Олимпиаду-80 мы выиграли у нас? Выиграли. Олимпиаду зимнюю выиграли? Выиграли. Почему бы нам Чемпионат Мира не выиграть в России?"

Но не с такой игрой, как мы играли против Испании. Мы молодцы, тактически сыграли здорово, переиграли по желанию - все супер! Но нужно что-то менять. Нам этого ресурса не хватит, чтобы дойти до финала. Надо играть смелее, ввести каких-то свежих футболистов, которые способны преподнести сюрприз", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

Напомним, Аршавин оценил выступление сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru