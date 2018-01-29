Сенников: "Муса станет серьезным усилением для ЦСКА"

Теги лестер ситиахмед мусацска москва

Сенников: "Муса станет серьезным усилением для ЦСКА"Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников прокомментировал возможное возвращение форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы в московский ЦСКА.

"ЦСКА такой игрок, как Муса, безусловно, очень нужен. Тем более что он уже играл в этой команде - ему будет легко здесь адаптироваться. И армейцы правильно делают, что не ищут кого-то на перспективу: нужен тот футболист, который сможет показывать хорошую игру уже в первом матче. Если у ЦСКА получится этот трансфер, это, конечно, будет серьезным усилением", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, ЦСКА не смог обыграть в контрольном матче "Пяст Гливице". | soccernews.ru

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