Сенников: "Муса станет серьезным усилением для ЦСКА"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников прокомментировал возможное возвращение форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы в московский ЦСКА.

"ЦСКА такой игрок, как Муса, безусловно, очень нужен. Тем более что он уже играл в этой команде - ему будет легко здесь адаптироваться. И армейцы правильно делают, что не ищут кого-то на перспективу: нужен тот футболист, который сможет показывать хорошую игру уже в первом матче. Если у ЦСКА получится этот трансфер, это, конечно, будет серьезным усилением", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, ЦСКА не смог обыграть в контрольном матче "Пяст Гливице". | soccernews.ru