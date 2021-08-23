Сенников назвал лучшего форварда РПЛ

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Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сенников рассказал, кого он считает лучшим нападающим РПЛ на сегодняшний день.

"На мой взгляд, Фёдор сейчас лучший нападающий в РПЛ. Он находится в очень хорошей форме. Мне понравилось высказывание Карпина. Он вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее. Многие задают вопросы про Тюкавина, Терехова. Но они сейчас лучшие. По этим футболистам у меня вообще нет вопросов. Вопросы должны быть к тем ребятам, кто находится не в очень хорошей форме и кого не вызвали", - сказал Сенников.

31-летний Смолов в воскресенье оформил дубль в матче с "Краснодаром", что принесло победу "Локомотиву" со счётом 2:1.

По итогам пяти туров РПЛ форвард "железнодорожников" возглавляет список бомбардиров лиги.

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