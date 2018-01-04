Сенников: "Не хотелось бы, чтобы "Локомотив" потерял Пейчиновича"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников прокомментировал интерес французского "Сент-Этьена" к защитнику московского "Локомотива" Неманье Пейчиновичу.

"Ничего не слышал об интересе "Мент-Этьена", но думаю, что все возможно. Это хороший защитник. Он во французском чемпионате точно будет задействован. Есть хороший пример, когда из "Локомотива" во Францию уезжал Эмир Спахич. И Марка Баша тоже. В общем, игравшие за "Локо" футболисты из бывшей Югославии очень хорошо находили себя во французском чемпионате. Но не хотелось бы, чтобы "железнодорожники" сейчас теряли Пейчиновича. Все-таки у команды - достаточно сыгранная линия обороны, а Пейчинович значит здесь немало", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, Пейчинович хочет остаться в "Локомотиве". | soccernews.ru