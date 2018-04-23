Сенников: "Развязка чемпионата будет непредсказуемой"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников оценил шансы главных претендентов на победу в РФПЛ.

"Остается всего три игры - думаю, у "Локо" есть серьезное преимущество, потому что ЦСКА и "Спартаку" нужно побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы претендовать на золотые медали. А "Локомотиву" достаточно выиграть только два из трех. Так что все - в руках "железнодорожников".

Верю ли, что "красно-белые" могут обогнать "Локо" по причине более простого календаря? Развязка будет непредсказуемой. Теоретически это возможно, но практически… В этом году "Локомотив" заслуживает чемпионства больше, чем все остальные команды. ЦСКА тоже борется за чемпионство, будет непросто", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, сегодня "Спартак" сыграет против "Ахмата". | soccernews.ru