Сенников: "У Смолова - подходящий возраст, чтобы уйти в интересный клуб"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе форварда "Краснодара" Федора Смолова в английский "Вест Хэм".

"Смоловым интересуются в Европе? Если уезжать в хороший европейский чемпионат, то, конечно, ему следует себя там проверить. Переходить из "Краснодара" куда-то внутри российского чемпионата, наверное, не стоит. У него сейчас - самый подходящий возраст для того, чтобы уйти в интересный клуб", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, "Зенит" получил предложение по своему ключевому защитнику. | soccernews.ru