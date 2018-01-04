Сенников: "У Смолова - подходящий возраст, чтобы уйти в интересный клуб"

Теги краснодарфедор смоловвест хэм юнайтеддмитрий сенников

Сенников: "У Смолова - подходящий возраст, чтобы уйти в интересный клуб"Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе форварда "Краснодара" Федора Смолова в английский "Вест Хэм".

"Смоловым интересуются в Европе? Если уезжать в хороший европейский чемпионат, то, конечно, ему следует себя там проверить. Переходить из "Краснодара" куда-то внутри российского чемпионата, наверное, не стоит. У него сейчас - самый подходящий возраст для того, чтобы уйти в интересный клуб", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, "Зенит" получил предложение по своему ключевому защитнику. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов