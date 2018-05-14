Сенников: "В игре с Испанией Россия способна сотворить чудо"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Мы все ждем, что наша сборная пройдет барьер группового этапа, как минимум выйдет в 1/8 финала, и если удастся сделать это с первого места, то у нас есть очень хорошие шансы. Понятно, если попадем на Испанию, то будет очень сложно, но можно сделать чудо. Мы играем дома, и с помощью поддержки наших болельщиков, как говорится, русские готовы на многое. Салах - один, а у нас - 11 сильных парней в сборной, которые на данный момент по уровню не уступают точно сборной Египта", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Сорокин рассказал о готовности России к проведению ЧМ за месяц до старта турнира. | soccernews.ru